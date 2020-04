Ähnlich verhalten und uneinheitlich hätten sich auch die asiatischen Märkt heute Morgen gezeigt, die keine klare Richtung eingeschlagen hätten. Die Handelsvolumen seien dabei rund 25% geringer als im Durchschnitt gewesen.



Gold hingegen profitiere weiterhin von der anhaltenden Unsicherheit, während die Maßnahmen der OPEC+ den Ölpreis nicht hätten stützen können und dieser leicht nachgegeben habe. Hier notiere die Sorte Brent knapp unter USD 30.



Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen wenig veränderten Start in den Handelstag hindeuten. (15.04.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den US-Börsen ging die Rally am gestrigen Handelstag zunächst ungehindert weiter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einem verhaltenen Start in die laufende Berichtsaison habe die Hoffnung auf baldige Lockerungen in der COVID-19-Pandemie Platz gemacht. Die wichtigsten Indices der Wall Street hätten alle deutlich zulegen können. Für die nächsten Tage dürfte der Fokus weiterhin auf der anlaufenden Berichtsaison liegen, um ein Ausmaß des Schadens durch das Coronavirus zu bekommen. Die US-Futures seien heute Früh noch negativ gewesen, Augenmerk dürfte auch auf den heutigen Einzelhandelsverkaufszahlen liegen.