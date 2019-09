XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

46,70 EUR (18.09.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

51,74 USD (18.09.2019)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (19.09.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Rally bei Intel - ChartanalyseDie Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) erreichte nach einer mehrjährigen Rally am 04. Juni 2018 ein Hoch bei 57,60 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich die Aktie in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Diese spiele sich im Wesentlichen zwischen 57,60 und 42,76 USD ab. Im April 2019 habe es einen Ausbruchsversuch nach oben gegeben, der aber gescheitert sei. Anschließend sei der Wert auf die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung zurückgefallen. Am 09. September sei die Aktie über einen Abwärtstrend seit April 2019 ausgebrochen.AusblickDieser Rücksetzer könne zunächst noch zu Abgaben bis 50,33 USD oder sogar 49,07 USD führen. Danach könnte die Intel-Aktie aber wieder nach oben drehen und zu einer Rally bis ca. 57,60 USD ansetzen. Sollte die Aktie aber unter 49,07 USD abfallen, würde eine Abwärtsbewegung bis ca. 42,76 USD drohen. (Analyse vom 19.09.2019)Börsenplätze Intel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:46,755 EUR -0,10% (19.09.2019, 08:00)