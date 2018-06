ISIN Raiffeisen Bank International-Aktie:

AT0000606306



WKN Raiffeisen Bank International-Aktie:

A0D9SU



Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RAW



Wien Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RBI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Raiffeisen Bank International-Aktie:

RAIFF



Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) betrachtet Österreich, wo sie als eine führende Kommerz- und Investmentbank tätig ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. 15 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt, darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche andere Finanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise in den Bereichen Leasing, Vermögensverwaltung und Mergers and Acquisitions.



Insgesamt betreuen rund 53.200 Mitarbeiter 14,8 Millionen Kunden in rund 2.780 Geschäftsstellen, der überwiegende Teil davon in CEE.



Die RBI ist eine vollkonsolidierte Tochter der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). Die RZB hält indirekt rund 60,7 Prozent der Aktien, der Rest befindet sich im Streubesitz. Die RBI-Aktie notiert an der Wiener Börse. Die RZB ist Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe Österreich, der größten Bankengruppe des Landes, und Konzernzentrale für die gesamte RZB-Gruppe einschließlich der RBI. (28.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) unter die Lupe.Auf der Hauptversammlung am 21. Juni sei der Vorstand ermächtigt, bis Ende 2020 bis zu 10% eigener Aktien zurückzukaufen. Darüber hinaus habe die HV die Ausschüttung einer Dividende genehmigt. Erstmals nach drei dividendenlosen Jahren zahle die RBI je Aktie 0,62 Euro.Mit dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie bei 29 Euro habe sich das Chartbild der Raiffeisen Bank International-Aktie vor einigen Wochen eingetrübt. Versuche, den gleitenden Durchschnitt zurückzuerobern, seien gescheitert. Bei gut 25 Euro treffe das Papier jedoch auf eine technische Unterstützung. Noch wichtiger sei die Linie bei 24,25 Euro. Falle dieRaiffeisen Bank International-Aktie darunter, müsste in der Folge mit weiteren, deutlichen Kursverlusten gerechnet werden. "Der Aktionär" rate engagierten Investoren, die Raiffeisen Bank International-Aktie zu halten und bei 24 Euro eine Stopp-Loss-Marke zu setzen, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:26,16 EUR -1,38% (28.06.2018, 17:35)Wiener Börse Aktienkurs Raiffeisen Bank International-Aktie:25,92 EUR -0,58% (28.06.2018, 17:33)