Diese Unsicherheit könnte zudem auch noch etwas anhalten, da Anleger gerade darüber spekulieren würden, ob China überhaupt gewillt sei, Evergrande zu retten. Bislang habe die Regierung in Peking noch keinerlei Anstalten gemacht, den Immobiliengiganten aufzufangen. Dementsprechend sei es nicht wirklich verwunderlich, dass dies die Erinnerung an die schmerzliche Lehman-Pleite in den USA 2008 wiederaufleben lasse. Allerdings hinke der Vergleich, da Evergrande - anders als bei Lehman - kaum mit den globalen Finanzmärkten verflochten sei, sondern sich vor allem bei den heimischen Banken verschuldet habe.



Nichtsdestotrotz habe die Sorge vor einem Domino-Effekt des kriselnden chinesischen Immobiliensektors auch die Investoren an der Wall Street umgehend in Deckung gehen lassen. Darüber hinaus würden Investoren auch noch befürchten, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung Mitte dieser Woche bereits eine Ankündigung bzgl. der Drosselung ihrer Wertpapierkäufe (Tapering) ankündigen könnte. Und schließlich habe auch der Streit um die US-Schuldengrenze die Entwicklung an den Börsen belastet. US-Finanzministerin Janet Yellen habe gesagt, dass der US-Regierung bereits im Oktober das Geld ausgehen werde, wenn die Obergrenze nicht angehoben werde. Das alles habe einen etwas toxischen Stimmungscocktail entstehen lassen, der für einsetzende Gewinnmitnahmen und entsprechend

tiefere Kurse gesorgt habe. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei im Handelsverlauf immer weiter nach unten gerutscht und habe zwischenzeitlich ein Zweimonatstief markiert, ehe sich in den letzten 40 Minuten die "buy the dip"-Mentalität der Schnäppchenjäger durchgesetzt habe und den Markt klar von seinen Tagestiefstständen habe erholen lassen. Generell habe sich die negative Stimmung aber über alle Sektoren erstreckt, wobei vor allem die konjunktursensitiven verstärkt unter Abgabedruck geraten seien.



Am Rohstoffsektor habe die China-Problematik auch die Ölpreise unter Druck gebracht: Sowohl die Nordseesorte Brent als auch die für die USA wichtige Sorte West Texas Intermediate (WTI) hätten gestern deutlich Federn lassen müssen, würden sich heute Morgen aber bereits wieder auf etwas höheren Niveaus präsentieren. Der Goldpreis habe vom gestrigen klar negativen Sentiment profitieren können und habe im Handelsverlauf ins Plus gedreht. Aktuell notiere er bei rund USD 1.760 je Feinunze. Steil abwärts sei es dagegen auch mit den Kursen der Kryptowährungen gegangen, weil sich die Anleger deutlich stärker aus den risikoreicheren Anlageklassen zurückgezogen hätten. Bitcoin sei um gut 9% abgesackt und notiere auch heute Morgen im negativen Terrain.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren: Während die japanischen Aktien nach dem Feiertag die Kursverluste von gestern aktuell nachholen würden, würden sich die Indices aus Singapur, Thailand und Australien leicht im Plus befinden. An der Hongkonger Börse gehe es unterdessen weiter nach unten, wobei Evergrande erneut unter den Top-Verlierern zu finden sei.



Was den heutigen Handelsauftakt in Europa betreffe, so würden die Frühindikatoren einen positiven Start in den Tag signalisieren. (21.09.2021/ac/a/m)





