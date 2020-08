Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs R. STAHL-Aktie:

20,00 EUR 0,00% (03.08.2020, 09:03)



ISIN R. STAHL-Aktie:

DE000A1PHBB5



WKN R. STAHL-Aktie:

A1PHBB



Ticker-Symbol R. STAHL-Aktie:

RSL2



Kurzprofil R. STAHL AG:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (03.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) weiterhin zu kaufen.R. STAHL habe zwei Tage vor der HV (30.07.2020) erste vorläufige Q2/20 Finanzkennzahlen veröffentlicht. Erfreulicherweise habe der Auftragsbestand mit 79,7 Mio. Euro um 3,6% über dem entsprechenden Vorjahreswert und gleichzeitig auf dem hohen Niveau zum Ende des ersten Quartals von 79,9 Mio. Euro gelegen.Der Q2/20 Umsatz habe 59,7 Mio. Euro (-8,8%) erreicht und damit unter der Analysten-Schätzung von 70 Mio. Euro gelegen. Der Analyst habe die weiterhin vorhandenen Probleme beim Transport und der kundenseitigen Abnahme der fertigen Produkte unterschätzt. Der Bestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen habe sich dadurch um ca. 5,0 Mio. Euro erhöht. Demzufolge habe das EBITDA vor Sondereinflüssen (SE) mit 3,9 Mio. Euro ebenfalls unter seinen Erwartungen von 4,6 Mio. Euro (Sondereinflüsse: 0,3 Mio. Euro) gelegen.R. STAHL habe die Finanzziele 2020 erneut bestätigt. Beim Umsatz werde jetzt eine Range zwischen 260 und 265 (vorher: zwischen 260 und 275) Mio. Euro erwartet. Der Analyst halte seine bisherige Jahresschätzung von 263 Mio. Euro weiterhin für erreichbar. Dafür sei jetzt ein höherer Umsatzbeitrag im zweiten Halbjahr notwendig. Dies erscheine ihm angesichts des guten Auftragsbestandes und der zur Auslieferung bereitstehenden Fertigerzeugnisse möglich. Basierend auf dem durch COVID-19 bedingten Bestandsaufbau und gerechnet mit der durchschnittlichen Konzernmarge, sollte beim Ergebnis ein Aufholpotenzial im mittleren einstelligen Mio.-bereich liegen. Das EBITDA vor SE solle wie bisher einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag erreichen und auch hier sehe sich der Analyst mit seiner Schätzung von 14,6 Mio. Euro gut positioniert. Dabei gehe er nicht von einer Verschärfung der COVID-19-Pandemie aus.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt sein Kursziel von 29,00 Euro je Aktie und hält an seiner Einschätzung "kaufen" für die R. STAHL-Aktie fest. (Analyse vom 31.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.