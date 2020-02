Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.



Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Xetra-Aktienkurs R. STAHL-Aktie:

33,20 EUR (19.02.2020, 17:36)



ISIN R. STAHL-Aktie:

DE000A1PHBB5



WKN R. STAHL-Aktie:

A1PHBB



Ticker-Symbol R. STAHL-Aktie:

RSL2



Kurzprofil R. STAHL AG:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (20.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker und Felix Lutz, Aktienanalysten von FMR Research, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) mit einer Kaufempfehlung auf.Marktwachstum: Der Markt für Produkte und Dienstleistungen rund um den Explosionsschutz solle in den kommenden Jahren im Durchschnitt um 4% pro Jahr wachsen. Die Analysten trauen RSL ein Wachstum mindestens mit dem Markt zu. Die Öl- und Gasindustrie habe einen Investitionsstau aus Vorjahren aufzuholen; diese Endkunden stünden nach Einschätzung der Analysten für 40% bis 50% des R. STAHL-Umsatzes.Gefestigte Marktposition: Dank einem breiten und leistungsfähigen Produktportfolio, einer marktführenden Expertise und der hohen technischen Markteintrittsbarrieren (Regulierung durch Normen u. Vorschriften) habe sich RSL als eines der wenigen global aufgestellten Unternehmen eine gute, gefestigte Marktposition im elektrischen Explosionsschutz erarbeitet.Ertragskraftsteigerung: Im Jahr 2018 sei das Effizienzsteigerungsprogramm "R. STAHL 2020" gestartet worden, was im Kern die konzernweite Einführung eines Lean Managements vorsehe. Zusammen mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad werde dieses Programm die Ertragskraft wieder verbessern. Die Analysten würden für 2019e, bezogen auf das EBITDA vor Sondereinflüssen, eine Marge von 11,1% (Vj.: 4,5%) erwarten.Wiederaufnahme der Dividendenzahlung erwartet: Nach drei dividendenlosen Jahren würden die Analysten für 2020e mit der Wiederaufnahme der Ausschüttungen mit einer Anfangsdividende von 0,15 Euro rechnen. Sie würden weitere Steigerungen erwarten.Winfried Becker und Felix Lutz, Aktienanalysten von FMR Research, initiieren ihre Coverage zur R. STAHL AG (RSL) mit einer "kaufen"-Empfehlung und einem Kursziel von 37,00 Euro je Aktie. Damit habe die Aktie aktuell ein Kurspotenzial von 11%. Ihr Kursziel ergebe sich aus einem 60:40 gewichteten Bewertungs-Mix von DCF-Modell (37,74 Euro) und Peer Group-Bewertung (35,76 Euro). Vorläufige Ergebnisse Gj. 2019 würden am 21.02.2019 kommen. (Analyse vom 19.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: