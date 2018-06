Börse Frankfurt-Aktienkurs R. STAHL-Aktie:

Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (29.06.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von Investmentanalyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2).Neuer Finanzvorstand. R. STAHL habe diese Woche mitgeteilt, dass Herr Volker Walprecht zum 1. Juli 2018 in den Vorstand des Unternehmens berufen worden sei. Herr Walprecht werde die Verantwortung für das Finanzressort übernehmen und werde die begonnene operationale und strategische Neuausrichtung von R. STAHL in allen Bereichen des Ressorts Finanzen weiter vorantreiben. Dazu gehöre das Effizienzprogramm "R. STAHL 2020", das bis Ende 2019 weitestgehend umgesetzt werden solle. Durch die Optimierung des Produktportfolios und die Harmonisierung der globalen IT-Systeme wolle der Konzern eine globale Konzernorganisation mit konzernweit einheitlichen Prozessen schaffen. Damit solle dem Nachfrageeinbruch im Öl- und Gassektor Rechnung getragen werden. Durch die Anpassung der Kosten- und Konzernstrukturen erhoffe sich R. STAHL, trotz der derzeit schwierigen Marktbedingungen profitabel arbeiten zu können.Der unverändert hohe Preisdruck dürfte die Rückkehr zu einem auskömmlichen Margenniveau weiterhin verzögern. Weitere Risiken für seinen Investment Case sehe der Analyst nach wie vor in einer signifikanten Ölpreiserholung, in weiteren Zukäufen der Großaktionäre und in einer deutlich kräftigeren Gewinnerholung als antizipiert. In den vergangenen Wochen habe sich die Risikoprämie deutlich erhöht, die auf seine DCF-basierte Bewertung einen maßgeblichen Einfluss habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze R. STAHL-Aktie: