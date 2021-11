Wien (www.aktiencheck.de) - RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) verkündete an seinem Kapitalmarkttag umfassende Pläne zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bei Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) (-10,6%) fordere die US-Gesundheitsbehörde FDA weitere Test zu dessen Beatmungsgeräten der US-Tochter Respironics. Dabei handele es sich um Schlaf- und Beatmungsgeräte, bei denen sich ein Teil aus Polyurethanschaum zersetze und die auf diese Weise gesundheitsschädlich sein könnten.Bei Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (+1,7%) und Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+5,5%) habe man sich im Lichte der Luftfahrtmesse in Dubai über Bestellungen für neue Flugzeuge erfreut. (16.11.2021/ac/a/m)