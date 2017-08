Wien (www.aktiencheck.de) - Der Essener Energiekonzern RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) hat heute Morgen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2017 vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Demnach sei der Außenumsatz gegenüber dem Vorjahr um 2,4% auf EUR 23,3 Mrd. gesunken. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 6,7% auf EUR 3,2 Mrd. gestiegen. Das Nettoergebnis habe EUR 2,7 Mrd. nach EUR 457 Mio. im Vorjahr betragen. Der Anstieg sei primär auf die Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer zurückzuführen, welche das Bundesverfassungsgericht Anfang Juni für mit dem Grundgesetz unvereinbar und rückwirkend nichtig erklärt habe. Das um Sondereffekte bereinigte Nettoergebnis sei um 35,3% auf EUR 809 Mio. gestiegen und habe damit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 835 Mio. verfehlt. Für das Gesamtjahr 2017 erwarte RWE ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 5,4 Mrd. und EUR 5,7 Mrd. und ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen EUR 1,0 Mrd. und EUR 1,3 Mrd, wobei entsprechend der aktuellen Entwicklung die oberen Bandbreiten erreicht werden sollten.



Des Weiteren würden heute das Bauunternehmen Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) und das Pharmaunternehmen Actelion (ISIN: CH0010532478, WKN: 936767, Ticker-Symbol: ACT, SIX Swiss Ex: ATLN, Nasdaq OTC-Symbol: ALIOF) in Europa Quartalszahlen vorlegen. (14.08.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.