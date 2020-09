Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit der zwei Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung sei der Versorgertitel in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Knapp unterhalb des Mehrjahreshochs bei 34,99 Euro bewege sich die RWE-Aktie seitdem. Derweil stelle der Konzern die Weichen für die Zukunft. Die neue Konzernspitze sei am Freitag präsentiert worden.Wie angekündigt werde der bisherige Finanzchef Markus Krebber im Juli 2021 Nachfolger von Rolf Martin Schmitz als Konzernchef des größten deutschen Versorgers. Das Amt von Krebber werde derweil Michael Müller übernehmen, der seit 2016 Finanzchef der Handelstochter Supply & Trading sei.Neu an Bord komme zum selben Zeitpunkt auch Zvezdana Seeger als Personalchefin. Sie sei in der Vergangenheit u.a. für T-Systems, DHL, Arcandor und die Deutsche Bank tätig gewesen.Anleger können den derzeitigen Rücksetzer zum Kauf der RWE-Aktie nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2020)