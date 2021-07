Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,82 EUR -0,68% (05.07.2021, 11:12)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,89 EUR -0,64% (05.07.2021, 10:56)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (05.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Noch immer könne sich die RWE-Aktie nicht nachhaltig von der 30-Euro-Marke lösen. Im schwachen Marktumfeld müsse auch das Papier des Essener Versorgers nach der jüngsten Erholung wieder Federn lassen. Derweil werde der Umbau konsequent vorangetrieben. In einem neuen Projekt sollten nun schwimmende Solarparks untersucht werden.Alleine durch den Braunkohleabbau seien rund 500 Tagebauseen in der Lausitz und dem Rheinischen Revier entstanden. Um diese sinnvoll zu nutzen, solle nun an einem davon u.a. zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme und der Technischen Universität Cottbus ein Pilotvorhaben für schwimmende Solarparks gestartet.RWE trage dazu neben der finalen Standortwahl mit einer umfassenden Potenzialanalyse zum Forschungsvorhaben bei. "Wir sehen weltweit großes Potenzial für Floating-PV", so Thorsten Miltkau, Senior Manager Solar Power bei RWE Renewables. Mit diesem Forschungsprojekt wollen wir unser Wissen über die technischen Möglichkeiten von schwimmenden PV-Anlagen, wie Skalierbarkeit und Energieertrag, vertiefen und die Erkenntnisse in kommerzielle Projekte überführen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: