Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Am morgigen Mittwoch, 12. Mai, präsentiere der Versorger RWE seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Nachdem in den vergangenen Wochen die Impulse gefehlt hätten, könnte eine positive Überraschung dem DAX-Titel endlich wieder Schwung verleihen. "Der Aktionär" zeige, womit Anleger rechnen müssten.Das Jahr habe für RWE mit dem schweren Wintereinbruch in den USA holprig begonnen, das erste Quartal dürfte somit etwas schwächer ausgefallen sein. Der im April ausgeschiedene Konzern-Chef Rolf Martin Schmitz sei im März von Belastungen von mehr als 400 Millionen Euro ausgegangen, die die Winterstürme vor allem im US-Bundesstaat Texas verursacht hätten. Für das Gesamtjahr rechne der Vorstand deshalb mit einem bereinigten Nettoergebnis zwischen 750 Millionen Euro und 1,1 Milliarden Euro. Das wäre weniger als im Corona-Jahr mit 1,2 Milliarden Euro.Wegen Vereisungen und Netzproblemen sei in Texas ein Teil der Windkraftanlagen vor Ort außer Betrieb gewesen. Dazu habe sich das extreme Wetter auf die Strompreise ausgewirkt. Da RWE einen Teil der Produktion aus den Windkraftanlagen bereits verkauft habe, habe der Konzern nun "zu außergewöhnlich hohen Preisen" Strommengen zukaufen müssen, um seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Die hohe Nachfrage in Kombination mit der geringen Produktion habe die Preise steigen lassen.RWE habe für das bereinigte EBITDA 2021 einen Rückgang auf 2,65 bis 3,05 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Beim bereinigten EBIT gehe das Management von 1,15 bis 1,55 Milliarden Euro aus.Die Deutsche Bank gehe davon aus, dass RWE wegen des Kälteeinbruchs in Texas ein schwieriges erstes Quartal hinter sich haben dürfte. Deswegen und wegen höherer Steuerzahlungen in Großbritannien habe die Schweizer Bank Credit Suisse Anfang Mai auch ihre Gewinnschätzungen für den Energiekonzern gesenkt. RWE bleibe aber ihr favorisierter europäischer Versorger im Bereich Windenergie, habe Analystin Wanda Serwinowska geschrieben.Die US-Investmentbank Goldman Sachs gehe in den ersten drei Monaten konkret von einem bereinigten EBITDA von 868 Millionen Euro aus und erwarte ein bereinigtes Nettoergebnis in Höhe von 354 Millionen Euro. Beide Schätzungen lägen damit deutlich unter den Vorjahreswerten. Neben dem Winterwetter in den USA dürften unter anderem auch höhere Investitionen die Kennziffern beeinflussen, so Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie.Die Zahlen würden Spannung versprechen. Gelinge eine positive Überraschung, könnte die RWE-Aktie wieder Fahrt aufnehmen. Langfristig würden die Aussichten stimmen.Anleger sollten aber den Stopp bei 29,80 Euro beachten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2021)