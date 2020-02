Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (21.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Erneuerbare Energien seien gefragt. Immer mehr Anleger würden die hohe Bedeutung von Wind-, Solar- oder Wasserkraft für die künftige Stromerzeugung erkennen. Die Big Player wie Iberdrola, Enel oder RWE würden an der Börse durch die Decke gehen. Bei RWE werde der Wandel des Konzerns aber nach wie vor unterschätzt. Trotz der Aktienrally sei deshalb sogar noch mehr möglich.Über Jahre sei RWE das Gesicht der Umweltverschmutzung gewesen. Mit seinen zahlreichen Braun- und Steinkohlekraftwerken gelte RWE als Klimasünder Nummer 1 in Europa. Doch durch den anstehenden Kohleausstieg in Deutschland und dem Deal mit E.ON habe sich das Blatt gewandelt. RWE sei mit einem Schlag zum Big Player für Erneuerbare Energien geworden.9,5 Gigawatt an erneuerbaren Kapazitäten habe RWE. Damit sei der Versorger weltweit die Nummer 4 hinter Marktführer Iberdrola aus Spanien, dem US-Konzern Nextera Energy und Enel aus Italien. Das bedeute: In Europa sei man Nummer 3, bei Offshore-Windkraft sogar die Nummer 2. Die vier Big Player eine der deutliche Kursanstieg in den vergangenen Monaten.Anleger sollten die Gewinne bei der RWE St.-Aktie weiter laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link