ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Das Kursverhalten bei RWE sei schon fast lehrbuchmäßig. Zwischen 2008 und 2017 habe sich die Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend befunden. Nach erfolgreicher Bodenbildung und dem Ausbruch aus diesem Abwärtstrend habe der Wert nun einen Aufwärtstrend etabliert. Das entscheidende Signal sei mit dem Ausbruch über das 2017er-Hoch bei 22,50 Euro generiert worden. Damit habe RWE auch ein aufsteigendes Dreieck trendbestätigend nach oben aufgelöst. Klassischer Weise werde für die Kurszielprojektion die Höhe des Dreiecks an der Basis an die Ausbruchsmarke angelegt. Daraus ergebe sich für RWE ein Ziel zwischen den beiden horizontalen Widerstandsmarken bei 32,40 und 36,30 Euro. Negiert werde dieses positive Chartszenario erst, wenn der Kurs wieder unter seine Ausbruchsmarke, in diesem Fall unter 22,50 Euro, abtauchen würde, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:24,29 EUR +2,27% (25.03.2019, 17:03)Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:24,29 EUR +2,92% (25.03.2019, 17:17)