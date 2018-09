Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,50 EUR +0,09% (14.09.2018, 10:45)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,52 EUR -0,05% (14.09.2018, 10:49)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Es sei eine verzwickte Situation für den Konzern. Nachdem die Polizei mit der Räumung begonnen habe, spitze sich die Lage am Hambacher Forst weiter zu. Aus Imagegründen müsste RWE eigentlich auf die Rodung verzichten. Finanziell könne sich der Versorger einen Stopp des Braunkohleabbaus aber nicht leisten. Es werde bereits die Rodung vorbereitet. Wenn diese, wie vorgesehen, Mitte Oktober beginne, wäre der Imageschaden für den DAX-Konzern enorm.Jedoch habe RWE kaum eine andere Option. Aus technischen Gründen müsse der Wald gerodet werden, ansonsten werde der komplette Tagebau in den nächsten zwei Jahren zum Erliegen kommen. Für den Versorger sei der Standort Hambach der wichtigste Kohlestandort, pro Jahr werden 40 Millionen Tonnen Braunkohle gefordert, die in den eigenen Kraftwerken verfeuert würden. Wichtig: Die Margen bei der Braunkohle seien besonders hoch. Auch für die Versorgungssicherheit sei Hambach wichtig: Rund 15 Prozent des Stromverbrauchs in Nordrhein-Westfalen würden dort gedeckt.Der Energiekonzern habe das Recht auf seiner Seite, zudem seien die Proteste längst aus dem Ruder gelaufen. RWE dürfte die Rodungen deshalb wie geplant durchziehen und die Kohleförderung sichern. Gleichzeitig müsse jedoch ein Kompromiss mit der Kohlekommission gefunden werden, um einerseits die Umweltschützer zufriedenzustellen und andererseits einen geordneten Kohleausstieg zu erreichen. Dank der Rückbesinnung auf die erneuerbaren Energien könne der Konzern der Zukunft aber entspannt entgegensehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: