Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (07.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Es seien keine angenehmen Tage für RWE-Anleger. Nach der monatelangen Rally sei die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck gekommen. Durch den Dividendenabschlag am Montag trübe sich auch das Chartbild weiter ein. Bereits nächste Woche könnte der Versorger jedoch für die Trendwende sorgen.Seit Anfang April habe die RWE-Aktie über sechs Prozent an Wert verloren. Damit sei RWE in diesem Zeitraum der schwächste Titel im DAX.Klar sei: Der Dividendenabschlag habe seinen Teil dazu beigetragen. Am Montag sei die Aktie nach der Hauptversammlung ex-Dividende gehandelt worden, am morgigen Mittwoch könnten sich Anleger über die Zahlung von 0,70 Euro je Aktie freuen. Zudem seien defensive Werte zuletzt nicht mehr so gefragt gewesen.Durch die drohende Eskalation im Handelsstreit könnten Anleger nun aber wieder vermehrt auf sichere Branchen wie den Versorgersektor setzen. Für eine Trendwende müsse RWE aber auch operativ überzeugen. In der kommenden Woche, am 15. Mai, werde der Konzern Zahlen zum ersten Quartal vorlegen.Anleger würden sich über die attraktive Dividende freuen und wegen des Rücksetzers nicht in Panik geraten. Die Rückbesinnung auf erneuerbare Energien sollte sich langfristig auszahlen. Auch die Bewertung sei attraktiv. Eine positive Überraschung bei den Entschädigungszahlungen sei möglich.Anleger lassen die Gewinne laufen und bleiben an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link