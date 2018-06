Crédit Agricole (ISIN: FR0000045072, WKN: 982285, Ticker-Symbol: XCA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CRARF) habe angekündigt, in Deutschland präsenter werden zu wollen. Dabei liege der Fokus nicht am Privatkundengeschäft, sondern auf Corporate & Investment Banking.



BlackBerry-Papiere (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) hätten um 8,7% nachgegeben, nachdem die zukunftsträchtige Sparte Software ein deutlich langsameres Wachstum verzeichnet habe als erwartet worden sei.



Im Bieterwettstreit um die Entertainment-Sparte von 21st Century Fox (ISIN: US90130A1016, WKN: A1WZP6, Ticker-Symbol: NWXA) habe zuletzt Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) mit einem Angebot von USD 71 Mrd. die Nase vorne. Ein entsprechendes Gegenangebot von Comcast (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2) dürfte laut CNBC wohl frühestens in einer Woche folgen.



Heute berichte das weltgrößte Kreuzfahrtunternehmen Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1) und im weiteren Verlauf der Woche würden u.a. Accenture (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQ, Ticker-Symbol: CSA), Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE), H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF), Zumtobel (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) sowie Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) präsentieren. Darüber hinaus solle am Freitag der deutsche Batteriehersteller Akasol an die Börse gehen. (25.06.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) fährt zwar die Kohleproduktion zurück, der Kohleausstieg bis 2030 sei aber nicht im Bereich des Machbaren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dafür verlaufe der Verkauf von innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) an E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) laut RWE nach Plan. Der Konzernchef von RWE sehe den Erhalt aller Freigaben und den Abschluss der Transaktion in 2019.