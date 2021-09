Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit Monaten pendle die RWE-Aktie in einem breiten Seitwärtstrend. Die Nerven sollten Anleger mit dem DAX-Konzern aber nicht verlieren, denn der Umbau beim Versorger laufe weiter auf Hochtouren - und das sollte sich mittelfristig auszahlen. In Großbritannien habe RWE nun den nächsten Schritt gemacht.Dort wolle RWE ein neues Servicezentrum mit einer 24-Stunden-Leitwarte bauen. Dieses solle der Überwachung und für Reparaturen von Triton Knoll und Sofia dienen, den beiden größten Offshore-Windparks des Konzerns in der britischen Nordsee. Ab Ende 2023 sollten dort 140 Mitarbeiter tätig sein, 60 neue Jobs entstehen.RWE trage damit der zunehmenden Bedeutung der Erneuerbaren Energien weiter Rechnung. Nach der Bundestagswahl am Sonntag dürften sich auch die Bedingungen in Deutschland für Solar- und Windenergie weiter bessern. Vor allem die Grünen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil der neuen Regierungskoalition sein würden, hätten ambitionierte Ziele.Noch würden der RWE-Aktie die Impulse für den Ausbruch aus dem Seitwärtstrend fehlen. Doch bei einem guten Wahlergebnis der Grünen könnte der Versorger im Sog der Green-Techs durchaus wieder Schwung bekommen.Angesichts der Bewertung bleibt der DAX-Titel auf der Kaufliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl. (Analyse vom 24.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link