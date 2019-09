Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

28,33 EUR -0,18% (27.09.2019, 12:39)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

28,31 EUR +0,07% (27.09.2019, 12:24)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (27.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Das Tauschgeschäft mit E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99) sei unter Dach und Fach. Am kommenden Montag wolle der Vorstand von RWE der Öffentlichkeit mitteilen, wie es nun weitergehe. Die RWE-Aktie habe bereits in den vergangenen Monaten von der geplanten Zerschlagung Innogys und der Neuordnung profitiert - auch wenn die letzte Zusage aus Brüssel erst seit einer Woche vorliege.Es sei schon eine Weile her, dass RWE und der ehemalige Rivale E.ON ihr großes Tauschgeschäft bekannt gegeben hätten. Seitdem habe es rund eineinhalb Jahre gedauert, bis es nun ans Eingemachte gehe: Alle Genehmigungen seien erteilt, E.ON und RWE würden Innogy zerschlagen und die Sparten untereinander aufteilen. Dabei würden die Geschäfte mit Erneuerbaren Energien sowohl von Innogy als auch von E.ON komplett an RWE gehen. E.ON schnappe sich hingegen das Geschäft mit Netzen und Vertrieb der RWE-Tochter.Mit dem Geschäft werde RWE zu einem der Größten weltweit im Bereich der Ökostromproduktion und E.ON werde einer der bedeutsamsten Energieversorger Europas. Für den weiteren Ausbau der Ökostromsparte wolle RWE dann p.a. 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.Die RWE-Aktie habe seit Jahresanfang fast um 50 Prozent zugelegt und zähle somit zu den Top 3 im DAX in diesem Jahr. Der Aktienkurs profitiere bereits seit Monaten von den Plänen für die neue RWE, den guten Geschäftszahlen und der aktuellen Klimadiskussion, bei der den alternativen Energien immer mehr Stellenwert zugemessen werde.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät weiter ganz klar, die Gewinne bei der RWE-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 27.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link