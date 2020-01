Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (21.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Pläne für den Kohleausstieg lägen auf dem Tisch. RWE bekomme 2,6 Mrd. Euro an Entschädigungszahlungen und müsse dafür wie die Wettbewerber bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen. Zudem bleibe der Hambacher Forst. Aber hier setze sich der Streit mit den Umweltschützern dennoch fort. Es gehe um das weitere Vorgehen rund um den Wald. RWE wolle nun doch nur einen der beiden verbliebenen Orte am Braunkohletagebau Hambach abbaggern. Eine abschließende Entscheidung werde im Rahmen der erforderlichen Genehmigungsverfahren erfolgen, habe RWE am Montag mitgeteilt.NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) habe den Energiekonzern gedrängt, rasch Klarheit über seine Pläne zu schaffen. Dabei müsse RWE auch die Belange von Bürgern, Kommunen und Region berücksichtigen. So müsse der für den Wald wichtige Wasserhaushalt gesichert werden.Der Erhalt des Hambacher Forsts werde RWE viel Geld kosten. Der Wald sei aber mittlerweile zum Symbol für den Klimaschutz geworden. Wichtiger seien für den deutschen Versorger ohnehin die Entschädigungszahlungen, mit denen auch der Ausbau der zukunftsträchtigen Erneuerbaren Energien finanziert werden solle. Die RWE-Aktie notiere weiter knapp unter dem Mehrjahreshoch. Anleger könnten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: