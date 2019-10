Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.10.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der bekannte Energieversorger RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) hat angekündigt, bis 2040 klimaneutral zu werden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das untermauere die Ambition des Konzerns bei erneuerbaren Energien an die Spitze zu gelangen. Nachdem das Unternehmen bis vor kurzem an seinem Hauptgeschäftsfeld, der konventionellen Stromproduktion, festgehalten habe, habe der Vorstandschef Rolf Martin Schmitz am vergangenen Montag eine tiefgreifende Transformation angekündigt. Diese habe er mit den entschlossenen Worten "Heute beginnt die Ära der neuen RWE" eingeläutet.Der Essener Stromproduzent habe im Zuge eines Tauschgeschäfts sowohl ein umfangreiches Portfolio aus erneuerbaren Energien von E.ON als auch die erneuerbaren Energien von innogy erhalten und im Gegenzug die restlichen Geschäftsfelder von innogy an E.ON übertragen. Alleine dieser Erhalt des Geschäfts mit erneuerbaren Energien habe dazu geführt, dass RWE auf einen Schlag zum weltweit viertgrößten Produzenten von grünem Strom aufgestiegen sei. Somit sei ein klares Zeichen bezüglich der zukünftige Strategieausrichtung des Konzerns gesetzt worden. Diese neue Ausrichtung habe zur Folge, dass das Unternehmen zukünftig EUR 1,5 Mrd. netto pro Jahr bereitstelle, die zusätzlich in erneuerbare Energien investiert werden sollten.Während sich das Image von RWE in Zeiten präsenter Klimaaktivisten stetig verschlechtert habe, habe auch das Geschäft unter dem operativen Fokus des Unternehmens auf das Auslaufmodell konventioneller Stromproduktion gelitten. Seit Jahresbeginn habe die Aktie von EUR 18,70 auf EUR 27,90 zulegen können und gehöre damit zu den Top Drei im Leitindex DAX.Die RWE-Aktie werde aktuell bei EUR 27,66 (09.10.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 28,69 gelegen (30.09.2019), das Jahrestief bei EUR 18,70 (02.01.2019). Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "buy", neun auf "hold" und drei Analysten auf "sell" setzen. (Analyse vom 11.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: