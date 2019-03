Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,20 EUR -2,26% (14.03.2019, 08:30)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,66 EUR (13.03.2019)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Eine geringere Stromerzeugung bei Braunkohle und Kernenergie sowie niedrigere Großhandelspreise hätten RWE im Geschäftsjahr 2018 zugesetzt. Das bereinigte EBITDA von "RWE alleine" sei 2018 von 2,1 Milliarden auf 1,5 Milliarden Euro gesunken, wie der Versorger mitgeteilt habe. Das bereinigte Nettoergebnis sei von 973 Millionen auf 591 Millionen Euro eingebrochen. Damit habe RWE seine eigenen Ziele erfüllt. In den Zahlen sei die Tochter innogy, die derzeit von E.ON übernommen werde, nicht mehr konsolidiert.Für das vergangene Geschäftsjahr wolle RWE wie angekündigt eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie ausschütten. Ein Jahr zuvor seien Aktionäre in den Genuss von 1,50 Euro pro Papier gekommen, allerdings sei darin eine Sonderdividende im Zusammenhang mit Rückzahlungen zu Unrecht gezahlter Atomssteuern enthalten gewesen. Für das Geschäftsjahr 2019 wolle RWE 0,80 Euro an seine Anteilseigner ausschütten.2019 erwarte der Energiekonzern bestenfalls ein stabiles Ergebnis. Das bereinigte EBITDA solle zwischen 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro liegen, das bereinigte Nettoergebnis zwischen 300 und 600 Millionen Euro. Zwar sehe RWE eine leichte Erholung bei den Strompreisen, der Rodungsstopp im Hambacher Forst wirke sich dagegen belastend aus.RWE habe solide Zahlen vorgelegt. Der Versorger sei für die Zukunft gut gerüstet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link