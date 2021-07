XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE arbeite weiterhin daran, sich für die neue Energiewelt zu positionieren. In einem neuen Projekt mit den Partnern Royal Dutch Shell, Gasunie und Equinor werde die Wasserstofferzeugung in der Nordsee geprüft. Die Konzerne hätten eine Absichtserklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit im Offshore-Wasserstoffprojekt Aqua Sector unterzeichnet. Dabei solle gezeigt werden, dass in Deutschland die Produktion auf See eine effiziente, kostengünstige und nachhaltige Option zur Herstellung von grünem Wasserstoff sei. Der Transport solle deutliche wirtschaftliche Vorteile haben gegenüber der Möglichkeit, den Strom zur Wasserstofferzeugung erst an Land zu transportieren.Mit zahlreichen Projekten rüste sich RWE für die Zeit nach der Kohle. Damit sei der Konzern auf dem richtigen Weg. Langfristig bleibe die RWE-Aktie attraktiv. Anleger sollten jedoch vorerst noch abwarten, ob der Versuch einer Bodenbildung nun erfolgreich sei, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:30,17 EUR +1,14% (23.07.2021, 22:26)