Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit einem satten Plus von rund sechs Prozent führe RWE den DAX am Donnerstag an. Der Versorger werde inzwischen als Green-Tech-Aktie gehandelt und profitiere von den neuen Plänen der Ampel-Koalition zum Klimaschutz. Durch den Kurssprung habe die Aktie nach der monatelangen Seitwärtsbewegung endlich das ersehnte Kaufsignal geliefert.Mehr Solar- und Windkraft solle durch weniger Bürokratie und mehr Investitionen in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Zudem werde der Kohleausstieg idealerweise bis 2030 angestrebt, die Kraftwerke sollten durch Erneuerbare Energien und moderne Gaswerke ersetzt werden.RWE sei zwar nach wie vor der größte Kohleverstromer. Doch der Ausstieg laufe längst auf Hochtouren. Werde er vorgezogen, würden weitere Entschädigungen winken. Außerdem habe der Konzern ein starkes Portfolio an Erneuerbaren Energien aufgebaut und gehöre dabei inzwischen zu den Big Playern in Europa. Durch massive Investitionen solle diese Position weiter gestärkt werden. Die Ziele der Regierung würden dabei voll in die Karten spielen, da sowohl Zeit als auch Geld gespart werden könnten.Wer noch nicht investiert ist, kann das Kaufsignal deshalb nun zum Einstieg in die RWE-Aktie nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link