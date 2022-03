XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,34 EUR -0,85% (21.03.2022, 11:58)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (21.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Am Montag notiere die RWE-Aktie im kaum veränderten Marktumfeld leicht im Minus. Der Sprung über den Widerstandsbereich bei etwa 38 Euro lasse beim Versorger damit weiter auf sich warten. Eine bullishe Analystenstudie von der kanadischen Bank RBC könne dem DAX-Titel dabei trotz höherem Kursziel keine Impulse liefern.Nach den wilden Kursausschlägen Anfang März habe sich die Lage bei RWE mittlerweile wieder beruhigt. Aktuell notiere die Aktie in dem Bereich, in dem sie sich bereits vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine befunden habe. Aus charttechnischer Sicht gelte es, den Widerstand bei 38 Euro zu überwinden. Dann wäre der Weg bis zum Mehrjahreshoch bei 41,83 Euro vorerst frei.RWE sei für die neue Energiewelt gut gerüstet. In der aktuellen Bewertung sei das Potenzial in diesem Bereich immer noch nicht angemessen berücksichtigt. Die RWE-Aktie bleibe deshalb auf der Kaufliste des "Aktionärs", so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:37,38 EUR -0,98% (21.03.2022, 12:14)