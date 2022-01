XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,40 EUR -0,46% (06.01.2022, 11:43)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (06.01.2022/ac/a/d)







Die Aktie von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) notiert am Donnerstagvormittag wenig verändert bei 34,65 Euro, nachdem die Anfangsverluste schnell wieder ausgeglichen werden konnten, so die Experten von XTB.Wenige Minuten nach der Eröffnung sei die vor zwei Tagen begonnene Korrektur bis auf 5% ausgeweitet worden. Mittelfristig seien die Käufer wieder im Vorteil, nachdem mit dem Anstieg am 18. August 2021 über das lokale Hoch bei 32,20 Euro die bärische Struktur beendet worden sei. Um jedoch den langfristigen Trend wieder aufnehmen zu können, müsste die Aktie den Widerstandsbereich zwischen 37,46 und 38,62 Euro durchbrechen. (News vom 06.01.2022)