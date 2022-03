XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE sei am Donnerstag mit einem Minus von über 8% der größte Verlierer im DAX. Bei den Investoren gehe zunehmend die Angst um, dass die Konzerne die explodierenden Gaspreise nicht entsprechend weitergeben könnten. Der Essener Konzern habe in den vergangenen Tagen als Garant für Versorgungssicherheit und wegen seiner starken Position bei grünen Energien noch zu den Gewinnern an der Börse gehört.RWE bleibe jedoch auf der Kaufliste des "Aktionärs". Die Abhängigkeit vom Gasgeschäft und gerade von Russland sei deutlich geringer als z.B. bei Uniper. Zudem sei der Konzern bei grünen Energien stark positioniert. Bei RWE könnten Anleger nach dem Rücksetzer zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:34,45 EUR -8,67% (03.03.2022, 17:10)