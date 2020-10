Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld müsse die RWE-Aktie die Attacke auf das Mehrjahreshoch bei 34,99 Euro erneut abbrechen. Allerdings scheine der nachhaltige Ausbruch nur eine Frage der Zeit zu sein, nachdem sich die Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien mehr und mehr auszahle. Goldman Sachs rate deshalb auch jetzt zum Kauf der Aktie.Bei den auf Erneuerbare Energien setzenden europäischen Versorgern dürften drei Kriterien entscheidend für den Erfolg der Strategie sein, so Analyst Alberto Gandolfi. Diese seien eine solide Bilanz, um kapitalintensive Projekte zu finanzieren, eine beträchtliche Anzahl von Entwicklungsprojekten und deren operative Umsetzung in funktionierende Vermögenswerte. RWE gehöre mit EDP zu den Unternehmen, die in dieser Hinsicht am positivsten überraschen könnten. Die Aktie bleibe deshalb auf der "Conviction Buy List" mit Kursziel 44 Euro.Immer stärker werde am Markt gewürdigt, dass RWE den Wandel vom konventionellen Versorger zum Erzeuger grüner Energien so konsequent vorantreibe. Mit der zwei Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung habe sich das Management zudem Spielraum verschafft, um weitere Projekte zuzukaufen - so wie zuletzt bereits vom Turbinenbauer Nordex.Anleger geben kein Stück aus der Hand und setzen darauf, dass der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch zeitnah gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: