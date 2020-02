Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,46 EUR +1,39% (14.02.2020, 13:32)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Rally der Versorgeraktien finde nach wie vor kein Ende. Zu den absoluten Top-Performern gehöre RWE. Seit Bekanntwerden der milliardenschweren Entschädigungszahlungen des Bundes für den Kohleausstieg kenne die RWE-Aktie kein Halten mehr. Am Freitag sei wieder ein neues Mehrjahreshoch erreicht worden.Neuen Schwung habe am Donnerstag eine bullishe Studie von Morgan Stanley gebracht. Die Analysten würden die Aussichten für den gesamten Sektor weiter als gut einstufen. Das spiegele sich auch im Kursverlauf wider. Mit einem Plus von 22% seit Jahresbeginn sei RWE 2020 bisher der drittbeste Wert im DAX.RWE bleibe trotz des Höhenflugs interessant. Beim deutschen Verosrger dürften die Chancen durch die Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien trotz der Rally noch immer nicht komplett eingepreist sein. Gewinne laufen lassen, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:33,57 EUR +1,73% (14.02.2020, 13:18)