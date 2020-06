Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,01 EUR +1,97% (03.06.2020, 14:13)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.06.2020/ac/a/d)#



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die deutsche Energiebranche sei durch den Mega-Deal um innogy zwischen RWE und E.ON kräftig durcheinandergewirbelt worden. E.ON verabschiede sich aus der Stromerzeugung und fokussiere sich auf Netze und Vertrieb, RWE decke dafür die gesamte Palette der Erzeugung von konventioneller bis grüner Energie ab. Das Rad könnte sich aber weiter drehen. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz rechne mit einem weiteren Wandel der Branche und erwarte, dass die Spezialisierung weiter zunehme - so wie es E.ON und RWE vorgemacht hätten.Zu Beginn der Woche habe E.ON bekannt gegeben, dass der Squeeze-out der verbliebenen Minderheitsaktionäre von innogy in das Handelsregister eingetragen worden sei. Auch die Klage von elf Wettbewerbern gegen die Genehmigung des Deals durch die EU-Kommission dürfte am Abschluss der Transaktion nichts mehr ändern.Es sei durchaus zu erwarten, dass der Wandel der Energiewelt weitergehen werde. RWE und E.ON hätten ihren Teil allerdings bereits geleistet und könnten nun entspannt beobachten, wie es in Europa weitergehe und ob sich auch neue Gelegenheiten für die deutschen Schwergewichte ergeben würden. Für konservative Anleger würden die Aussichten gut bleiben. Gewinne laufen lassen, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:31,25 EUR +2,63% (03.06.2020, 14:28)