Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

27,89 EUR -0,61% (26.09.2019, 08:46)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

27,91 EUR (25.09.2019)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (26.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - RWE: Obere Trendkanalbegrenzung erreicht! - ChartanalyseDie Aktien von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) befinden sich seit dem Verlaufstief vom 28. Juni bei 21,32 EUR in einem monatelangen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das bisherige Hoch sei am 24. September bei 28,69 EUR erreicht worden. Mit diesem Verlaufshoch sei gleichzeitig ein Ausbruch aus dem ohnehin schon steil steigenden Trendkanal suggeriert worden, der sich in der Folge aber als Bullenfalle herausgestellt habe. Die Aktien seien im weiteren Handelsverlauf wieder in den Trendkanal zurückgekommen und könnten vor weiteren Abgaben stehen. Übergeordnet sei der Aufwärtstrend zwar klar intakt. Kurzfristig könnte es aber nun zu einem normalen Kursrückgang bis zum unteren Bereich des steigenden Trendkanals kommen. Besonders vor dem Hintergrund, dass die Aktien seit dem Verlaufstief am 25. August bei 25,80 EUR ohne Pause gestiegen seien und sich nun in einem überkauften Zustand befinden würden.Ausblick: Die Aktien von RWE würden seit Monaten Stärke zeigen, könnten aber nun vor einem normalen Kursrückgang bis zum unteren Bereich des steigenden Trendkanals bei aktuell etwa 26,50 EUR stehen. Ein langfristiger Trendwechsel nach unten sei derzeit aber eher nicht zu erwarten.Die Short-Szenarien: Die Aktien würden vom oberen Trendkanalbereich weiter nach unten absacken und Kurs auf die Unterstützung bei 27,40 EUR nehmen. Hier sei zuvor das Verlaufshoch vom 04. September bei 27,37 EUR notiert worden. Würden die Bären auch diese Unterstützung durchbrechen, sei mit einem weiteren Kursrückgang bis 27,00 EUR und zur unteren Trendkanalbegrenzung bei 26,50 EUR zu rechnen. Spätestens hier sollte die Abwärtskorrektur auslaufen und der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Werde der Trendkanal hingegen nach unten verlassen, würde sich die Lage auch im großen Bild eintrüben und ein kompletter Trendwechsel nach unten wahrscheinlich werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: