Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,52 EUR -0,69% (01.07.2019, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,55 EUR -0,37% (01.07.2019, 11:53)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (01.07.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Der Konzern habe die Umwandlung der Vorzugsaktien (ISIN: DE0007037145, WKN: 703714) in Stammaktien (ISIN: DE0007037129) am 28.06. vollzogen. Das Vorhaben sei am 13.12.2018 angekündigt und am 03.05. von der Hauptversammlung genehmigt worden. Die 39,0 Mio. Vorzugsaktien seien im Verhältnis 1:1 und ohne Zuzahlung in Stammaktien gewandelt worden. An der Höhe des Grundkapitals der RWE AG (614,745 Mio. Stammaktien) habe sich nichts geändert, nur an deren Zusammensetzung (zuvor: 575,745 Mio. Stammaktien und 39,000 Mio. Vorzugsaktien).Mit der Vereinheitlichung der Aktiengattung verschaffe sich der Versorger etwas mehr Relevanz in den wichtigen Aktienindices (meisten Indexanbieter berücksichtigen nur eine Aktiengattung) und sichere den DAX-Verbleib (Rang Mai nach Streubesitzmarktkapitalisierung: 26; nach Börsenumsatz: 21) ab.Bezüglich des wichtigsten strategischen Projekts - Tausch von Vermögensgegenständen mit E.ON mit zentralem Element innogy - bestünden nach wie vor Unsicherheiten, mehr als Diermeier ursprünglich unterstellt habe. Tauschpartner E.ON habe der EU-Kommission (Entscheidung voraussichtlich am 20.09.) Zugeständnisse gemacht, um deren kartellrechtliche Bedenken zu eliminieren. Aufgrund der bisher hohen Abhängigkeit von Kernenergie sowie Braun- und Steinkohle in Deutschland wäre ein schneller Ausbau des Erneuerbaren Energien-Geschäfts für RWE von Vorteil. Dies würde durch die Tauschtransaktionen mit E.ON (RWE würde u.a. das Erneuerbaren Energien-Geschäft von E.ON und innogy erhalten) gewährleistet. Die Analystenerwartungen hätten Bestand.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: