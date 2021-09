Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (02.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.RWE arbeite unbeirrt an seinem Umbau hin zu mehr Erneuerbaren Energien. Auch wenn der Konzern vielen Klimaschützen noch immer als Feindbild Nummer 1 gelte, zähle der Versorger inzwischen zu den größten Ökostromkonzernen Europas. Um die spezifischen Anforderungen im Bereich grüne Energien noch besser zu erfüllen, werde das Geschäft neu geordnet. Das komme bei den Analysten gut an.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Einstufung für die RWE-Aktie auf "outperform" mit einem Kursziel von 35,70 Euro belassen. Mit der Aktie des Versorgers könnten Anleger zu einem vernünftigen Preis auf das Thema Erneuerbare Energie setzen, so seine Einschätzung.Die DZ BANK ("kaufen") sehe die Aktie weiter bei 39 Euro je Aktie fair bewertet. Grüne Investitionsprogramme und die allgegenwärtige Elektrifizierung sprächen für einen positiven Sektortrend, so Analyst Werner Eisenmann. Langfristig sei RWE dafür mit den zahlreich geschlossenen Kooperationen, dem Fokus auf Erneuerbare Energien, den Perspektiven bei Wasserstoff und einer niedrigen Verschuldung gut positioniert. Auf dem jetzigen Bewertungsniveau überwögen die langfristigen Wachstumsaussichten die kurz- bis langfristig vorhandenen Risikofaktoren.Die neue Strategie von RWE sollte sich langfristig auch an der Börse auszahlen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Auch charttechnisch habe sich das Bild zuletzt wieder aufgehellt. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 34-Euro-Marke würde ein frisches Kaufsignal generiert. Im Anschluss würde das Jahreshoch aus dem Januar bei 38,59 Euro wieder in den Fokus rücken. (Analyse vom 02.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link