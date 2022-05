Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,54 EUR -4,25% (12.05.2022, 16:35)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,93 EUR -3,64% (12.05.2022, 16:21)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dank im Jahresvergleich besserer Windverhältnisse und des Ausbaus der erneuerbaren Energien sowie höherer Strompreise habe RWE im ersten Quartal 2022 das Betriebsergebnis vor Abschreibungen um 65% auf EUR 1,43 Mrd. erhöhen können. Damit habe der deutsche Versorger die Markterwartungen sogar ganz leicht übertroffen. Gleichzeitig habe das Kohleembargo gegen Russland zu einer Abschreibung von rund EUR 850 Mio. aus den eingestellten Kohlelieferverträgen geführt, was den berichteten Nettogewinn natürlich belastet habe. Bereinigt um diese unbaren Sondereffekte, habe sich der Nettogewinn mehr als verdoppeln können. Deshalb bestätige die Unternehmensführung die Mitte Februar bereits angehobene Jahresprognose für 2022.Während RWE auf politischer Seite noch Entscheidungen abwarten müsse, etwa zu den Zahlungsmodalitäten für russische Gasverträge oder einen beschleunigten Kohleausstieg, zeige sich das operative Geschäft von seiner besten Seite. Der Investitionsplan passe perfekt zu den europäischen Plänen eines beschleunigten Ausbaus erneuerbarer Energien, jetzt bleibe nur abzuwarten, wie diese Pläne konkret umgesetzt würden. Damit stehe RWE nicht alleine in einer Warteposition, sondern sei in guter Gesellschaft mit vielen anderen Versorgern und anderen Investoren.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von RWE lautete "Halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.05.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity