Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE habe in den ersten neun Monaten des Jahres um 17% mehr Strom als im Covid-19-geplagten Vorjahreszeitraum erzeugt. Dabei habe das Unternehmen weitestgehend auf CO2-intensive Technologien zurückgegriffen. Nach Strompreisspitzen im Oktober habe sich die Lage in Mitteleuropa etwas beruhigt und die Forwardkurve impliziere eine Entspannung der Lage auf den Rohstoffmärkten sowie Preisrückgänge im Laufe der nächsten Jahre.RWE habe die alten Investitionspläne (EUR 5 Mrd. an Investitionen in Wind- und Solaranlagen pro Jahr) nun bis ins Jahr 2030 fortgeschrieben und plane im Durchschnitt bis dahin einen Nettozubau von 2,5 Gigawatt pro Jahr. Dafür wolle man EUR 50 Mrd. investieren, wobei EUR 20 Mrd. wieder durch Anteilsverkäufe eingebracht werden sollten.Dank eines guten Händchens im Energiehandel habe RWE die Jahresprognose für 2021e bereits im Juli erhöht. Nun sei dank der Strompreisrally der Ausblick für 2022e angehoben worden. Die neu publizierten Schätzungen für 2023e würden ebenfalls im Rahmen der Markterwartungen liegen: RWE gehe trotz Kraftwerksschließungen von einem nur leicht rückläufigen Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 2,9 bis 3,3 Mrd. aus.In Q1-3 21 sei das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 6% auf EUR 2,4 Mrd. gestiegen. Die Dividende 2021 sei mit EUR 0,90 je Aktie bestätigt worden.RWE sei schon überreif für neue Wachstumsschritte gewesen, und doch bleibe nach der Bekanntgabe der neuen Milliardenziele ein schaler Nachgeschmack. Auch wenn EUR 50 Mrd. bis 2030 nach viel klingen würden, würden die Pläne von RWE doch weit hinter denen der Konkurrenz, sowohl bei den Versorgern, als auch den Ölkonzernen, die stark in die erneuerbare Stromerzeugung investieren würden, zurückbleiben. Klar weise hier auch die kaufmännische Vorsicht den Weg, besonders in Bereichen, bei denen die gesetzlichen Rahmenbedingungen oder die Infrastruktur, wie z.B. wie Gasleitungen für wasserstoffbetriebene Gaskraftwerke, fehlen würden. Jedoch sollte bei der Expertise, die RWE in den erneuerbaren Erzeugungstechnologien aufweise, fast mehr Wagnis möglich sein.Trotz höherer Ergebniserwartungen behalten Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, aufgrund niedriger Sektorbewertungen ihr Kursziel bei EUR 35 und bleiben damit bei ihrer "Halten"-Empfehlung für die RWE-Aktie. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: