Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,25 EUR +1,62% (09.09.2021, 11:46)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,15 EUR +1,28% (09.09.2021, 11:32)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (09.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Neuausrichtung bei RWE laufe auf Hochtouren. Doch der Aktienkurs komme seit Monaten nicht vom Fleck. Ein aktivistischer Investor mache dem Management deshalb nun Druck und fordere eine Abtrennung des konventionellen Geschäfts rund um die Braunkohle. Das solle eine höhere Bewertung möglich machen.Enkraft Capital halte mehr als 500.000 RWE-Aktien, berichte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Brief des aktivistischen Investors an RWE-Chef Markus Krebber. Das "strategische Festhalten an den (...) Braunkohleaktivitäten führt zu einer signifikanten Werteerosion", so Enkraft. Eine Fokussierung auf die Erneuerbaren Energien würde ein enormes Wertsteigerungspotenzial freisetzen.Das Management werde in dem Brief massiv kritisiert. Es sei "nicht nachvollziehbar, warum Vorstand und Aufsichtsrat noch nicht proaktiv einen Plan vorgelegt haben, die Braunkohleaktivitäten ambitionierter und schneller zu reduzieren sowie noch kurzfristiger vom zukunftsgerichteten Geschäft der RWE zu separieren".Am 15. November halte RWE einen Kapitalmarkttag. Dann dürfte Krebber Aussagen zur weiteren Strategie tätigen. Ob er sich angesichts der kleinen Position von Enkraft beeinflussen lasse, erscheine zumindest fraglich. Klar sei aber: Die Erneuerbaren Energien seien tatsächlich die Zukunft und würden eine deutlich höhere Bewertung ermöglichen. Das sei auch RWE klar.Geht der Umbau weiter, sollte auch die Aktie zulegen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link