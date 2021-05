Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Auf der Hauptversammlung habe sich RWE zuletzt einmal mehr harsche Kritik an der Kohleverstromung gefallen lassen müssen. Der Essener Konzern arbeite jedoch weiter daran, den anspruchsvollen Wandel hin zu Erneuerbaren Energien zu meistern. Nun solle in Deutschland ein weiterer Schritt folgen.RWE wolle am Braunkohletagebau Inden einen großen Solarpark mit einem Batteriespeicher für den dort produzierten Strom bauen. RWE habe von der Bundesnetzagentur den Zuschlag für die EEG-Förderung erhalten und werde jetzt beim Kreis Düren den Bauantrag stellen, habe der Energiekonzern am Montag mitgeteilt. Wenn alles klappe, könne die Anlage im Juni kommenden Jahres erstmals Strom erzeugen und speichern.Es sei nur ein kleiner Schritt, der aber erneutr verdeutliche, dass RWE auf dem richtigen Weg sei. Es werde noch Jahre dauern, bis sich der Konzern von den konventionellen Kraftwerken endgültig verabschiede. Aber auch bei grünen Energien spiele der Versorger bereits eine führende Rolle. Das dürfte auch an der Börse wieder für Auftrieb sorgen. Anleger sollten weiter an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: