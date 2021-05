Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (21.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.BASF benötige für seine riesigen Anlagen Unmengen an Energie. Und diese solle zukünftig v.a. aus Windkraft und anderen umweltfreundlichen Quellen geliefert werden. Dafür habe der weltgrößte Chemiehersteller nun einen Deal mit RWE geschlossen.Demnach solle ein riesiger Offshore-Windpark mit einer Leistung von 2 Gigawatt entstehen. Dieser werde dabei helfen, die Produktionsprozesse von Basischemikalien auf grünen Strom umzustellen. Nicht direkt benötigter Strom solle zur CO2-freien Herstellung von Wasserstoff genutzt werden. Insgesamt könnten allein dadurch Emissionen von knapp 2,8 Mio. Tonnen CO2 vermieden werden.BASF werde indes 49% am riesigen Windpark halten. Das Investitionsvolumen sei enorm. RWE-Chef Markus Krebber habe betont: "Allein für die zusätzliche Stromproduktion und die Wasserstoff-Elektrolyse im Norden veranschlagen wir etwas mehr als 4 Milliarden Euro Investitionsvolumen."Für RWE sei der Großauftrag von BASF ein wichtiger Meilenstein, um zu einem der größten Player Europas im Bereich der Erneuerbaren Energien zu werden. Und für energieintensive Konzerne wie BASF mache es natürlich Sinn, frühzeitig dafür zu sorgen, sich angesichts in Zukunft wohl weiter steigender CO2-Preise mit Erneuerbaren Energien versorgen zu können.Beide DAX-Aktien würden nach wie vor attraktiv bleiben. RWE-Aktionäre sollten ihre Position mit einem Stopp bei 29,80 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link