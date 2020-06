Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

29,33 EUR -1,15% (15.06.2020, 14:23)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Erholungsrally an den Märkten sei vorerst vorbei und auch die RWE-Aktie habe vom jüngsten Hoch wieder knapp ein Zehntel verloren. Sollte sich die Korrektur fortsetzen, rücke als erste Unterstützung die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 27,74 Euro verlaufe, in den Fokus. Werde diese durchbrochen, sichere noch der ehemalige Widerstandsbereich zwischen 26,30 Euro und 26,50 Euro ab. Gelinge dagegen schnell die Trendwende, warte auf dem Weg nach oben die erste Hürde beim jüngsten Erholungshoch bei 31,82 Euro. Könne diese überwunden werden, würde auch das Mehrjahreshoch bei 34,64 Euro, das noch im Februar aufgestellt worden sei, wieder ins Visier der Bullen geraten.Als defensiver Wert sollte RWE selbst bei einer zweiten Corona-Welle relativ glimpflich davonkommen. Ein ähnlicher Abverkauf wie im März sei derzeit nicht absehbar. Anleger könnten deshalb weiter dabeibleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:29,39 EUR -1,44% (15.06.2020, 14:36)