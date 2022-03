Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

ISIN RWE St.-Aktie:

WKN RWE St.-Aktie: 703712

Ticker-Symbol RWE St.-Aktie: RWE

NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie: RWNFF

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (04.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Explosion der Gaspreise habe die deutschen Versorger in den vergangenen Tagen stark belastet. Es bestehe die Sorge, dass der starke Preisanstieg nicht entsprechend an die Kunden weitergegeben werden könne. Auch die RWE-Aktie habe sich deshalb deutlich von ihrem Mehrjahreshoch entfernt. Die Experten würden weiterhin mit steigenden Kursen rechnen.Etwas mehr als eine Woche sei seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vergangen. Zehn Analysten hätten ihre Einschätzungen zu RWE seitdem überarbeitet. Acht davon würden zum Kauf raten. Dem stehe nur eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Einmal laute das Votum zudem "halten". Das durchschnittliche Kursziel von 43,28 Euro liege nach dem deutlichen Rücksetzer zuletzt fast 30% über dem aktuellen Kurs.Die Angst vor einem Gas-Schock habe die RWE-Aktie zuletzt deutlich belastet. Im schwachen Marktumfeld nach dem Beschuss eines ukrainischen Atomkraftwerks würden kurzfristig weitere Rücksetzer drohen. Auf lange Sicht sei RWE mit seinem starken grünen Portfolio allerdings gut positioniert. Zudem sei die Abhängigkeit vom Thema Gas deutlich geringer als etwa beim Rivalen Uniper, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie: