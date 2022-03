Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,07 EUR -3,43% (15.03.2022, 10:08)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,14 EUR -2,17% (15.03.2022, 09:53)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld gehöre die RWE-Aktie am Dienstag im frühen Handel mit einem leichten Plus zu den stärksten Werten an der Börse. Während die endgültigen Zahlen keine großen Überraschungen mehr mit sich gebracht hätten, sei die Prognose bestätigt worden - allerdings mit Bedenken hinsichtlich des Ukraine-Kriegs.Im vergangenen Jahr habe RWE dank des Energiehandels und höherer Ergebnisbeiträge aus der konventionellen Stromerzeugung die eigenen Erwartungen übertroffen. Im laufenden Geschäftsjahr wolle der deutsche Energiekonzern an das operative Ergebnis von 2021 anknüpfen. RWE habe am Dienstag die Mitte Februar erhöhte Prognose bestätigt und rechne beim bereinigten EBITDA auf Konzernebene mit mindestens 3,6 Mrd. Euro. Darin seien aber die "schwer abzuschätzenden" Folgen des Ukraine-Kriegs nicht enthalten, habe der DAX-Konzern mitgeteilt.Die Zahlen seien keine Überraschung. Dass der Konzern die Kriegsfolgen noch nicht beziffern könne, verwundere ebenfalls nicht. Die vorläufige Bestätigung der Prognose werde am Markt jedenfalls positiv gewertet. Angesichts der grundsätzlich guten Aussichten des DAX-Konzerns bleibe die RWE-Aktie ein Kauf, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: