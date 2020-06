Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,89 EUR -0,03% (26.06.2020, 15:51)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (26.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Traditionell würden v.a. Umweltschützer die Hauptversammlung für scharfe Kritik am Essener Versorger nutzen. In diesem Jahr finde das Treffen zwar virtuell statt, dennoch habe es erneut Proteste gegeben. Auch von Aktionärsseite müsse sich das Management Vorwürfe gefallen lassen - obwohl die Aktie zuletzt gut gelaufen sei.Konzernchef Schmitz bleibe dennoch optimistisch - v.a. was den Wandel hin zu mehr Ökostrom angehe. "Wir wollen fünf Milliarden Euro netto in Erneuerbare Energien und Speicher investieren", habe er auf der Hauptversammlung. "Allein für Projekte in Deutschland sind 20 Prozent unserer Nettoinvestitionen vorgesehen, also rund eine Milliarde Euro."Schmitz habe auch die Jahresziele bestätigt. RWE sei relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Das mache sich auch an der Börse bemerkbar. Die RWE-Aktie notiere Mittlerweile bereits wieder etwa so hoch wie vor dem Corona-Crash. Durch die Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien habe der DAX-Titel aber auf dem aktuellen Niveau noch Potenzial. Anleger sollten dabeibleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:31,85 EUR -0,56% (26.06.2020, 16:04)