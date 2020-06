Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Vorbereitungen für den deutschen Kohleausstieg bis spätestens 2038 kämen voran. Das Bundeskabinett habe am Mittwoch einem Vertrag des Bundes mit Braunkohle-Unternehmen zugestimmt, der das Abschalten der Kraftwerke schon ab diesem Jahr und Entschädigungen von 4,35 Milliarden Euro regele.Unterschrieben werden und in Kraft treten könne der Vertrag aber erst, wenn das Gesetz zum Kohleausstieg beschlossen sei. Das solle kommende Woche im Bundestag und im Bundesrat passieren. Bis dahin seien noch einige Fragen zu klären.Vor eineinhalb Jahren hätten in der Kohlekommission Wirtschaft, Politik und Umweltverbände ein Konzept für den Ausstieg aus der Stromproduktion mit Braun- und Steinkohle vorgelegt. Seitdem würden Bundesregierung, Länder, Unternehmen und Bundestag über die Umsetzung verhandeln. Für die beiden Gesetze zum Kohleausstieg und die Hilfen zum Strukturwandel habe die Bundesregierung am Mittwoch sogenannte Formulierungshilfen fürs Parlament beschlossen - sie sollten helfen, das Verfahren zu beschleunigen. Offen würden vor allem noch Fragen zum Steinkohle-Ausstieg bleiben, etwa zu Entschädigungen.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe den Braunkohle-Vertrag einen Meilenstein genannt. "Damit steht fest: Wir werden das Zeitalter der Kohleverstromung planbar und wirtschaftlich vernünftig beenden." In dem öffentlich-rechtlichen Braunkohle-Vertrag werde deutlich, dass es mit dem Kohleausstieg auch schneller gehen könnte.Mit Blick auf den notwendigen, aber aufwändigen und teuren Rückbau der riesigen Tagebaue stelle der Vertrag klar, dass die Entschädigung - 2,6 Milliarden Euro für RWE, 1,75 Milliarden für die Leag - genutzt werden müsse, "die Tagebaufolgekosten rechtzeitig abzudecken". Die Unternehmen würden mit dem Vertrag außerdem zusagen, auf Klagen gegen den Kohleausstieg zu verzichten.Der Kohleausstieg sei und bleibe eine Herausforderung für RWE. Doch durch die Entschädigungszahlungen sollte der Versorger den Wandel der Energiewelt meistern können. Durch die Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien habe sich der Konzern zudem wieder selbst eine Zukunft gegeben. Der Aktienkurs habe noch Potenzial.Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2020)Mit Material von dpa-AFX