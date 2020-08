Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,50 EUR 0,00% (21.08.2020, 09:22)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,60 EUR +0,03% (21.08.2020, 09:36)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (21.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die überraschende Kapitalerhöhung am Dienstagabend bleibe das bestimmende Thema bei RWE. Der Konzern wolle sein Erneuerbare-Energien-Portfolio mit den frisch eingesammelten zwei Milliarden Euro weiter ausbauen. Finanzchef Markus Krebber habe nun erklärt, welche Pläne der Versorger verfolgt."Das Umfeld ist positiver als zu Anfang des Jahres. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir mehr Wachstum generieren können. Das war ein Grund für die Kapitalerhöhung", habe Finanzchef Markus Krebber am Mittwoch in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. "Aus unserer bestehenden Pipeline wollen wir noch mehr Projekte als bisher geplant realisieren."Die zwei Milliarden Euro aus der Kapitalerhöhung würden zu den ohnehin geplanten fünf Milliarden Euro an Investitionen hinzukommen. "Wir werden das aber nicht alles bis Ende 2022 ausgeben können, denn die Realisierung von Projekten braucht Zeit. Ein Teil ist deshalb für die Zeit danach." Im zweiten Halbjahr 2021 werde sich RWE wohl neue Ziele setzen. "Wir werden bis 2022 allein aus der Nordex-Pipline rund 200 Megawatt mehr bauen."Kleinere Zukäufe habe der Energieriese laut Krebber im Blick. Diese sollten jedoch nicht in der Größenordnung des Nordex-Deals sein. Er habe zudem klargestellt, dass keine fertigen Windparks gekauft werden sollten. "Wir haben kein Interesse, im großen Umfang in Betrieb befindliche Anlage zu übernehmen. Unser Geschäftsmodell ist es, zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben", so der Finanzchef.Anleger lassen die Gewinne laufen, auch Neueinsteiger können bei der RWE-Aktie noch zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link