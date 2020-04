Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,77 EUR -1,19% (28.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,81 EUR -1,26% (28.04.2020, 19:31)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (28.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Bei RWE sei die Nachfolge von Vorstandschef Rolf Martin Schmitz geregelt. Finanzvorstand Markus Krebber solle Schmitz am 1. Juli kommenden Jahres ablösen. Das habe der Aufsichtsrat beschlossen, habe RWE am Dienstag bekannt gegeben. Dann laufe der Vertrag von Schmitz aus. Der 62-Jährige führe RWE seit 2016. Er habe bereits Anfang des Jahres angedeutet, das Amt im kommenden Jahr abzugeben.Die Wahl von Krebber stelle sicher, "dass die strategische Neuausrichtung der RWE hin zu einem global führenden Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien langfristig fortgesetzt wird", habe der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Brandt betont.Schmitz habe gemeinsam mit E.ON-Chef Johannes Teyssen vor gut zwei Jahren die Neuaufteilung der Geschäftsfelder der beiden Energieriesen eingefädelt. Der Braunkohleverstromer RWE sei dadurch zu einem großen Erzeuger von Ökostrom geworden, E.ON fokussiere sich auf die Energienetze und das Kundengeschäft.Seine diesjährige Hauptversammlung verlege RWE wie viele andere Aktiengesellschaften ins Internet. Das Aktionärstreffen solle am 26. Juni online durchgeführt werden, habe RWE weiter bekannt gegeben.Die RWE-Aktie bleibt auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link