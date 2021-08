Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,33 EUR -0,73% (17.08.2021, 09:12)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,64 EUR +0,76% (16.08.2021)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit Mitte Juli habe sich die RWE-Aktie Schritt für Schritt wieder von den Tiefs gelöst. Auch nach den zufriedenstellenden Zahlen setze sich der Trend fort. Noch lasse der nachhaltige Befreiungsschlag zwar auf sich warten. Gehe es nach den Analysten, sei dieser allerdings nur eine Frage der Zeit. Goldman Sachs bleibe äußerst optimistisch.Dank höherer Beiträge durch Solar- und Windenergie dürften die operativen Ergebnisse bei RWE in den kommenden fünf Jahren trotz des Atom- und Kohleausstiegs weitgehend stabil bleiben, so Analyst Alberto Gandolfi. Beim Nettoergebnis rechne er zwar wegen der Schließung konventioneller Kraftwerke sowie steigender Fixkosten mit einem Rückgang auf rund eine Milliarde Euro. Sein Kursziel liege mit 50,50 Euro allerdings weit über dem aktuellen Kursniveau. Die Aktie bleibe deshalb auf der "Conviction Buy List".RWE sei operativ auf Kurs, der Umbau zu mehr Erneuerbaren Energien werde sich weiter auszahlen. Hellt sich das Chartbild weiter auf, sollten Anleger wieder eine erste Position eingehen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Die Bewertung erscheine ohnehin nach wie vor günstig. (Analyse vom 17.08.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: