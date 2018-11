Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

18,915 EUR +1,42% (14.11.2018, 16:12)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Das bereinigte/operative Zahlenwerk für das Q3/2018 auf stand-alone-Basis, das deutliche Ergebnisrückgänge aufweise, sei hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben, habe aber den Marktkonsens geschlagen. Die Ergebnis-Guidance für 2018 (stand-alone und Konzern), die Ergebnisrückgänge impliziere, sei bestätigt worden. Diermeier sehe hier RWE auf Kurs. Allen in allem erkenne der Analyst die strategische Rationalität hinter der Mitte März geschlossenen Vereinbarung mit E.ON. Jedoch würde das bisherige "Stabilisierungselement" innogy durch die Beteiligung an E.ON nach Ansicht des Analysten nicht vollständig kompensiert. Zudem seien die Erneuerbare Energien sowohl bei RWE/innogy selbst als auch bei E.ON in den letzten Jahren kein "Selbstläufer" gewesen. Die Thematik Braun-(Kohle) bleibe für RWE akut (Ergebnisbelastung durch Gerichtsentscheid vom 05.10. zum Hambacher Forst). Es bestehe zunächst nach wie vor für 2018 "Dividendensicherheit" (bestätigte Dividendenindikation: 0,70 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie) und das Geschäftsmodell sei unterdurchschnittlich konjunkturreagibel.Das Rating für die RWE-Stammaktie lautet weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 19,50 Euro. (Analyse vom 14.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:18,99 EUR +1,96% (14.11.2018, 15:57)