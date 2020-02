Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,90 EUR +1,39% (13.02.2020, 13:47)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,94 EUR +1,17% (13.02.2020, 14:01)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Aktie von RWE sei am Donnerstag einer der wenigen Gewinner im DAX. Mit einem Plus von 0,8 Prozent führe das Papier sogar die Liste der besten DAX-Performer am heutigen Tag an. Auf den Plätzen zwei und drei würden E.ON und Vonovia folgen. Die Aktie profitiere dabei unter anderem von positiven Analystenkommentaren.Morgan Stanley habe das Kursziel für die Aktie von RWE von 36 auf 40 Euro angehoben. Beim derzeitigen Kurs von 32,73 Euro entspreche dies einem Kurspotenzial von mehr als 22 Prozent. Die Analysten würden die Aktie weiterhin mit "overweight" bewerten, sie würden RWE sogar zu ihren Top-Picks zählen.Vor Kurzen habe auch das Analysehaus RBC das Kursziel für RWE angehoben: von 32 auf 36 Euro. Auch RBC sei optimistisch und vergebe für die Aktie ein "outperform"-Rating. Bei dem Energiekonzern sei es an der Zeit, um sich auf dessen Wachstumsstrategie im Bereich der Erneuerbaren Energien zu konzentrieren, habe Analyst John Musk in einer vor kurzem veröffentlichten Studie geschrieben. Der Kapitalmarkttag im März werde hierbei zu einem wichtigen Ereignis. Das höhere Kursziel habe er auch mit den Kompensationen für den Kohleausstieg in Deutschland begründet."Zum Kapitalmarkttag im März wollen wir eine Strategie vorlegen", habe Anja-Isabel Dotzenrath gesagt, die RWEs neue Sparte Erneuerbare Energien leite. Bis dahin sollten die Investitionsschwerpunkte definiert und die finanziellen Ziele erarbeitet worden sein. Der Kapitalmarkttag finde 12. März statt."Der Aktionär" schließt sich ganz klar der optimistischen Meinung der Analysten an. Anleger lassen die Gewinne - mittlerweile mehr als 50 Prozent seit der Empfehlung des "Aktionär" im Februar 2019 - weiter laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 13.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link