Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,45 EUR +0,50% (12.05.2022, 09:52)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,57 EUR +0,42% (12.05.2022, 09:36)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Trotz Ukraine-Krieg und Energiekrise sei der Essener Versorger mit einem Gewinnsprung ins laufende Jahr gestartet. RWE untermauere damit, dass er auch in der sich verändernden Energiewelt gut zurechtkomme. Vor allem dank des Ausbaus der Kapazitäten im Geschäft mit Erneuerbaren Energien und dafür günstigerem Wetter habe der Konzern im abgelaufenen Quartal sowohl operativ als auch unterm Strich deutlich mehr verdient. Der Vorstand sehe RWE weiterhin auf Kurs und habe die Mitte Februar angehobene Jahresprognose bestätigt. Im sehr schwachen Marktumfeld würden die Zahlen aber nicht ausreichen, um der RWE-Aktie neue Impulse zu verleihen.Die Zahlen von RWE würden passen. Bereits in den vergangenen Wochen habe sich die Aktie stabiler gehalten als viele andere Werte an der Börse. Angesichts des politischen Rückenwinds für grüne Energien, der günstigen Bewertung und des starken Chartbilds gehöre der DAX-Titel weiter zu den attraktivsten Werten in der turbulenten Börsenphase, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze RWE St.-Aktie: