Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,07 EUR -1,27% (24.09.2018, 16:44)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,06 EUR -1,31% (24.09.2018, 17:00)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versorgersektor die Aktie des Energiegiganten RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) zu kaufen.RWE habe aufgrund der Transaktion mit E.ON seine Finanzberichterstattung angepasst. Der Fokus liege von nun an auf den Kennzahlen von "RWE standalone" (ohne innogy, aber inkl. innogy-Dividende), die die Kerngeschäftsfelder Braunkohle & Kernenergie, Europäische Stromerzeugung sowie Energiehandel umfasse. Zudem würden im ehemaligen Segment innogy nur noch die Unternehmensbereiche geführt, die langfristig im RWE-Konzern verbleiben sollten. Auf dieser Basis habe RWE im ersten Halbjahr 2018 u.a. wegen niedrigeren Großhandelspreisen für Strom sowie einer geringeren Stromproduktion erwartungsgemäß Rückgänge beim Umsatz und den Ergebniskennziffern verkünden müssen. Der Energiekonzern habe laut Vorstand seine "operativen Ziele im ersten Halbjahr 2018 erreicht". Entsprechend sei "angesichts des planmäßigen Geschäftsverlaufs und einer sich mittelfristig verbessernden Ergebnisperspektive" der Dividendenausblick, der eine Anhebung um 40% auf EUR 0,70 je Aktie vorsehe, bekräftigt worden.Die gemeinsam von E.ON und RWE angestrebte Neuaufstellung der beiden Stromkonzerne, bei der ein weitreichender Tausch von Geschäftsaktivitäten vorgesehen sei, "schreitet planmäßig voran". Im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (EUR 40,00 je Aktie) habe E.ON einen Anteil von 86,2% an innogy erreicht. Damit habe das Unternehmen nach eigenem Bekunden alle notwendigen Handlungsspielräume und zahlreiche Optionen zur rechtlichen Integration von innogy. Den restlichen innogy-Aktionären solle kein höheres Angebot vorgelegt werden. Der Prozess zur Einholung der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen sei eingeleitet worden. Vorbehaltlich der Genehmigung der angestrebten Transaktion erwarte der Analyst unverändert positive Impulse für E.ON und RWE.Die Lage der Versorgerbranche habe sich in den letzten Monaten aufgehellt. Dazu hätten sowohl die vollzogenen Neuausrichtungen als auch der Kompromiss zur Entsorgung des Atommülls beigetragen. Erfreulich für E.ON und RWE würden sich zudem die staatlichen Rückzahlungen der Kernbrennstoffsteuer auswirken, die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft worden sei. Davon würden die Aktionäre über höhere Dividendenausschüttungen profitieren. Zudem würden E.ON und RWE die Lage für eine Neuaufstellung nutzten, die jetzt noch einmal justiert werden solle. Für weitere positive Überraschungen könnte neben steigenden Strompreisen und möglichen Entschädigungen für das Vorhalten von Kapazitäten zur Versorgungssicherheit auch eine Neubewertung der Chancen aus den Netzgeschäften sorgen. Das Rating für die Branche laute weiterhin "positiv".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "RWE AG": Keine vorhanden.